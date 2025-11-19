Віткофф і Зеленський не зустрінуться в Туреччині? Що кажуть в медіа та ОП

"Прибув до Туреччини у складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Усі заплановані зустрічі відбуваються за графіком та в робочій атмосфері", - заявив Єрмак.

Він також зазначив, що перебуває на постійному зв’язку з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

"Разом з американськими партнерами працюємо над припиненням російської агресії проти України та досягненням справедливого й сталого миру", - додав він.

За даними джерел Axios, Віткофф мав зустрітися з Зеленським у сьогодні в Туреччині, але відклав свою поїздку.