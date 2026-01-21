Путін розкрив плани на зустріч із Віткоффом та Кушнером у Москві
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що завтра, 22 січня, зустрінеться в Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.
Як передає РБК-Україна, заяву диктатора наводить пресслужба Кремля.
Путін розповів про візит Віткоффа і Кушнера до Москви під час наради з постійними членами Ради безпеки.
За словами диктатора, вони прилетять до російської столиці для продовження діалогу з питань врегулювання війни Росії проти України.
Також Путін додав, що хоче обговорити з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа можливість використати заморожені в Америці активи РФ для внеску до Ради миру в розмірі 1 млрд доларів. За словами диктатора, решту активів він нібито може спрямувати на відновлення територій, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.
Варто зауважити, що загалом США заморозили російські активи на 5 млрд доларів. Основна частина активів РФ заморожена в європейських країнах. Йдеться про близько 210-230 млрд євро.
Анонс зустрічі Віткоффа і Путіна
Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф уже заявляв, що 22 січня він має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами Віткоффа, зустріч ініціювала саме російська сторона.
Варто зауважити, що спецпредставник президента США Віткофф вже неодноразово відвідував Москву і зустрічався з Путіним. Незважаючи на заяви представників Вашингтона про те, що РФ нібито готова до миру, жодних ознак цього немає.
Примітно, що, за даними Axios, завтра, 22 січня, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.
Також зустріч із Зеленським анонсував і сам американський лідер під час свого сьогоднішнього виступу на форумі.
До слова, нещодавно Трамп заявляв про те, що нібито Зеленський, а не Путін гальмує мирну угоду.