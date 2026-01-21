Путін розкрив плани на зустріч із Віткоффом та Кушнером у Москві

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що завтра, 22 січня, зустрінеться в Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

Путін розповів про візит Віткоффа і Кушнера до Москви під час наради з постійними членами Ради безпеки.

За словами диктатора, вони прилетять до російської столиці для продовження діалогу з питань врегулювання війни Росії проти України.

Також Путін додав, що хоче обговорити з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа можливість використати заморожені в Америці активи РФ для внеску до Ради миру в розмірі 1 млрд доларів. За словами диктатора, решту активів він нібито може спрямувати на відновлення територій, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Варто зауважити, що загалом США заморозили російські активи на 5 млрд доларів. Основна частина активів РФ заморожена в європейських країнах. Йдеться про близько 210-230 млрд євро.