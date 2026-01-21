ua en ru
Путін розкрив плани на зустріч із Віткоффом та Кушнером у Москві

Москва, Середа 21 січня 2026 22:18
UA EN RU
Путін розкрив плани на зустріч із Віткоффом та Кушнером у Москві Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що завтра, 22 січня, зустрінеться в Москві зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

Як передає РБК-Україна, заяву диктатора наводить пресслужба Кремля.

Путін розповів про візит Віткоффа і Кушнера до Москви під час наради з постійними членами Ради безпеки.

За словами диктатора, вони прилетять до російської столиці для продовження діалогу з питань врегулювання війни Росії проти України.

Також Путін додав, що хоче обговорити з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа можливість використати заморожені в Америці активи РФ для внеску до Ради миру в розмірі 1 млрд доларів. За словами диктатора, решту активів він нібито може спрямувати на відновлення територій, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Варто зауважити, що загалом США заморозили російські активи на 5 млрд доларів. Основна частина активів РФ заморожена в європейських країнах. Йдеться про близько 210-230 млрд євро.

Анонс зустрічі Віткоффа і Путіна

Нагадаємо, раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф уже заявляв, що 22 січня він має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Віткоффа, зустріч ініціювала саме російська сторона.

Варто зауважити, що спецпредставник президента США Віткофф вже неодноразово відвідував Москву і зустрічався з Путіним. Незважаючи на заяви представників Вашингтона про те, що РФ нібито готова до миру, жодних ознак цього немає.

Примітно, що, за даними Axios, завтра, 22 січня, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Також зустріч із Зеленським анонсував і сам американський лідер під час свого сьогоднішнього виступу на форумі.

До слова, нещодавно Трамп заявляв про те, що нібито Зеленський, а не Путін гальмує мирну угоду.

