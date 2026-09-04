Очікування від візиту Віткоффа і Кушнера до Москви є песимістичними, - Bloomberg

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прагнуть у Москві перезапустити переговори про закінчення війни РФ проти України. Проте сподівання на це мінімальні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чи є сподівання

Віткофф та Кушнер мають прибути до Москви для переговорів 5 вересня. Хоча Росія висловлює песимізм щодо перспектив укладення угоди про припинення війни в Україні.

За словами людей, близьких до Кремля, очікування щодо цього візиту надзвичайно низькі.

Попередні поїздки Віткоффа та Кушнера до Росії не призвели до прогресу. Наразі теж немає підстав вважати, що представники Трампа зараз привезуть прийнятні пропозиції, сказали вони.

Російський диктатор Володимир Путін готовий зупинити війну лише на своїх умовах. Зараз вимоги Росії стають жорсткішими, оскільки там вважають, що мають військову перевагу, сказали виданню анонімні джерела.

Що відомо про візит до України

Нагадаємо, що Віткофф і Кушнер вирушать з Москви до України в неділю, повідомив президент України Володимир Зеленський увечері 4 вересня. Він зазначив, що метою Києва є зробити візит "максимально конструктивним і змістовним".

"Нам потрібно шукати реальні варіанти, як наблизити цю війну до кінця", каже Зеленський. Україна не завдаватиме авіаударів протягом візиту і очікує взаємності від Росії, сказав очільник держави.

Також РБК-Україна писало, що Віткофф та Кушнер планували відвідати Київ на День Незалежності України, але цього не відбулося. За даними медіа, причиною стали російські удари.