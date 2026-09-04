Уиткофф и Кушнер везут в Киев и Москву предложение о завершении войны, - Трамп
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер везут в Украину и РФ предложение о завершении войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции.
"Они (Уиткофф и Кушнер, - ред.) везут с собой предложение закончить войну", - сказал президент США.
Он отметил, что отправил "прекрасных переговорщиков" Уиткоффа и Кушнера, чтобы выяснить, есть ли возможность "чего-то достичь", и предположил, что "есть хороший шанс, что мы это сделаем".
"У нас есть идея по миру. Смотрите, я сказал, что последние войны, большинство из них, по моему мнению, должны быть сложнее, чем война России и Украины. Есть проблема личностей в войне России и Украины. Есть президент Зеленский и президент Путин. Они действительно ненавидят друг друга", - заявил президент США.
По его словам, между президентом Украины и российским диктатором "серьезная ненависть", которая "препятствует им". Он также заявил, что на прошлой неделе Украина и РФ якобы потеряли 32 000 человек.
Трамп также в очередной раз заявил, что закончил восемь войн, и выразил надежду, что им гордятся. Кроме того, Трамп заметил, что не получил за это никакого признания.
"Получил ли я Нобелевскую премию? Нет, хотя человек, получивший ее, был достаточно любезным, чтобы отдать ее мне. Она сказала: "Никто в истории Нобелевской премии не заслуживает ее больше, чем вы", - сказал американский лидер.
Напомним, Bloomberg писало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены в Москве перезапустить переговоры по завершению войны России против Украины. В то же время ожидания возможного прогресса остаются минимальными.
Отметим, Зеленский вечером 4 сентября заявил, что после визита в Москву Уиткофф и Кушнер в воскресенье отправятся в Украину. По его словам, Киев стремится сделать их визит "максимально конструктивным и содержательным".