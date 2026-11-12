Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на зустріч з Путіним

Літак з американськими переговірниками приземлився в столичному аеропорту Внуково. Там їх зустрів Кирило Дмитрієв, після чого кортеж виїхав з аеропорту.

Помічник Путіна Юрій Ушаков раніше повідомляв, що зустріч посланців з Путіним відбудеться в першій половині дня. Після Москви Віткофф і Кушнер мають вирушити до Дубліна на зустріч із Зеленським.