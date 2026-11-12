Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным

Самолет с американскими переговорщиками приземлился в столичном аэропорту Внуково. Там их встретил Кирилл Дмитриев, после чего кортеж уехал из аэропорта.

Помощник Путина Юрий Ушаков ранее сообщал, что встреча посланцев с Путиным состоится в первой половине дня. После Москвы Уиткофф и Кушнер должны отправиться в Дублин на встречу с Зеленским.