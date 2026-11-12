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Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным

07:16 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)

Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с Путиным. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Самолет с американскими переговорщиками приземлился в столичном аэропорту Внуково. Там их встретил Кирилл Дмитриев, после чего кортеж уехал из аэропорта.

Помощник Путина Юрий Ушаков ранее сообщал, что встреча посланцев с Путиным состоится в первой половине дня. После Москвы Уиткофф и Кушнер должны отправиться в Дублин на встречу с Зеленским.

Визит в Москву проходит после двухдневных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Стороны договорились об обмене пленными, однако, по данным источников РБК-Украина, российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.

О времени встречи с Путиным рассказывали в Кремле, а Зеленский будет ждать посланцев в Дублине. По словам Кушнера, в Москве они постараются превратить трехсторонние переговоры в многосторонний формат с участием ЕС и НАТО.

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Стив УиткоффДжаред КушнерМоскваРоссийская ФедерацияМирные переговоры