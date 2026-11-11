У Кремлі розповіли, коли Путін зустрінеться з посланцями Трампа

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Зустріч спецпосланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться завтра у першій половині дня.

Про це заяву помічник диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"У першій половині дня", - відповів він на запитання щодо часу зустрічі. Ушаков додав, що з точки зору протоколу зустріч відбудеться "як зазвичай". Нагадаємо, Джаред Кушнер прокоментував можливість проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, переговори між лідерами двох країн щодо завершення війни стали б позитивним кроком.