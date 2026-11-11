У Кремлі розповіли, коли Путін зустрінеться з посланцями Трампа
Зустріч спецпосланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться завтра у першій половині дня.
Про це заяву помічник диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"У першій половині дня", - відповів він на запитання щодо часу зустрічі.
Ушаков додав, що з точки зору протоколу зустріч відбудеться "як зазвичай".
Нагадаємо, Джаред Кушнер прокоментував можливість проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.
За його словами, переговори між лідерами двох країн щодо завершення війни стали б позитивним кроком.
Зазначимо, завтра Зеленський зустрінеться зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні. Перед цим американська делегація відвідає Росію для проведення переговорів.