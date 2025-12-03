UA

Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Віткофф і Кушнер доповіли Трампу про "продуктивну" зустріч із Путіним, - Reuters

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Члени американської делегації доповіли президенту США Дональду Трампу про зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"США і Росія брали участь у ретельній, продуктивній зустрічі. Спеціальний посланник Віткофф (спецпредставник президента США Стів Віткофф) і пан Кушнер (зять американського лідера Джаред Кушнер - ред.) доповіли президенту й українській стороні після зустрічі", - розповів виданню неназваний представник Білого дому.

Докладніших деталей про доповідь Віткоффа і Кушнера він не розкрив.

Зустріч Віткоффа і Кушнера з Путіним

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер перебували в Москві. Там вони зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головною темою обговорень стала можливість досягнення миру між Україною та Росією. Зокрема, російській стороні, крім початкового мирного плану США з 28 пунктів, передали "ще чотири документи".

За підсумками зустрічі помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що між росіянами й американцями не було досягнуто компромісів. Але сторони бачать "перспективи" продовжувати переговори.

Він додав, що Путін обговорив із Віткоффом і Кушнером "кілька варіантів" врегулювання війни проти України.

Уже сьогодні, 3 грудня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Віткофф зателефонував секретарю Ради нацбезпеки і оборони України Рустему Умерову і розповів, що переговори "були успішними".

При цьому, за словами Сибіги, деталей Віткофф не розкривав із міркувань безпеки.

Також українську делегацію запросили знову відвідати США, щоб продовжити переговори щодо мирного плану.

