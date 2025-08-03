Віткофф буде в Москві уже сьогодні, візит може дати результати, - посол США при НАТО

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф в неділю відвідає Москву. Візит може дати певні результати.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу WHO13.