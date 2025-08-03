Уиткофф будет в Москве уже сегодня, визит может дать результаты, - посол США при НАТО

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в воскресенье посетит Москву. Визит может дать определенные результаты.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу WHO13 .

Дипломат отметил, что Украина и Россия должны согласились на мирное соглашение и "просто прекратить убийства".

Он отметил, что еженедельно на поле боя гибнут тысячи солдат, а сотни граждан - обычных людей в Украине - погибают или получают ранения во время ночных атак.

"Визит посла Виткоффа в Москву в эти выходные, вероятно, даст определенные результаты", - заявил Уитакер.