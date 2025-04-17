Віткофф повторює брєд Путіна: Зеленський розкритикував спецпосланника Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

На думку Зеленського, Віткоф прийняв для себе стратегію російської сторони. вважаю що вона дуже небезпечна, бо він "свідомо чи несвідомо розповсюджує російські наративи".

При цьому Зеленський заявив, що Віткофф немає мандату щодо обговорень територій України.

"Бо вони наші, українського народу і належать не тільки нам, а й майбутнім українцям. Ми все це чули як брєд пана Путіна. Я не думав що у нього є відповідні люди, які продовжують розповсюджувати ці наративи в інших країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюсь", - заявив президент.

Заяви Віткоффа

Нагадаємо, минулого тижня спецпосланник США Стів Віткофф здійснив візит до Росії. Там у нього відбулась зустріч з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Після того у нього відбулись майже п'ятигодинні перемовини з Путіним.

На тлі цих подій Reuters писало, що на думку Віткоффа, найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони. При цьому свою позицію він озвучив президенту США Дональду Трампа.

Згодом The Wall Street Journal писало, що у команді Трампа може бути розкол. Зокрема, декілька його радників закликали обережніше ставитись до заяв Москви щодо перемир'я. Попри це, за даними ЗМІ, Трамп "досі стоїть на боці посланника Стіва Віткоффа.

А ось днями Віткофф заявив, що "ключем" до завершення війни в Україні є так звані "п'ять територій".

"Ця мирна угода стосується так званих п’яти територій, але в ній є набагато більше. Є протоколи безпеки, є стаття 5 НАТО, багато деталей. Це складна ситуація, що корениться в деяких реальних проблемних речах, що відбуваються між двома країнами... Я думаю, що ми можемо опинитися на порозі чогось дуже, дуже важливого для світу в цілому", - заявив він.