Уиткофф повторяет бред Путина: Зеленский раскритиковал спецпосланника Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время брифинга.

По мнению Зеленского, Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. считаю что она очень опасна, потому что он "сознательно или бессознательно распространяет российские нарративы".

При этом Зеленский заявил, что Уиткофф не имеет мандата по обсуждению территорий Украины.

"Потому что они наши, украинского народа и принадлежат не только нам, но и будущим украинцам. Мы все это слышали как бред господина Путина. Я не думал что у него есть соответствующие люди, которые продолжают распространять эти нарративы в других странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", - заявил президент.

Заявления Уиткоффа

Напомним, на прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф совершил визит в Россию. Там у него состоялась встреча с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. После того у него состоялись почти пятичасовые переговоры с Путиным .

На фоне этих событий Reuters писало, что по мнению Уиткоффа, самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона. При этом свою позицию он озвучил президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии The Wall Street Journal писало, что в команде Трампа может быть раскол. В частности, несколько его советников призвали осторожнее относиться к заявлениям Москвы о перемирии. Несмотря на это, по данным СМИ, Трамп "до сих пор стоит на стороне посланника Стива Уиткоффа.

А вот на днях Уиткофф заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".

"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами... Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень, очень важного для мира в целом", - заявил он.