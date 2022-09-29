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Витіки на "Північних потоках" стали результатом диверсії, - заява НАТО

Фото: НАТО вважає, що витоки на "Північних потоках" стали результатом диверсії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У НАТО вважають, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Альянсу.

"Вся доступна на цей час інформація вказує на те, що це (витік - ред.) - результат навмисних, безрозсудних та безвідповідальних диверсійних актів. Ці витоки створюють ризики для судноплавства і завдають значної шкоди навколишньому середовищу", - йдеться у повідомленні.

У НАТО обіцяють відреагувати на будь-яку навмисну атаку на її критичну інфраструктуру.

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Вже сьогодні у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.

Видання Bloomberg повідомило, що у місці, де стався вибух трубопроводу, утворилася вирва бурливої води діаметром 700 метрів. Вона вказує на екологічну катастрофу.

Хто може бути причетний до вибухів на "Північних потоках", читайте у матеріалі РБК-Україна "Вибухи на "Північних потоках". Хто за цим стоїть і чому в Європі бояться нових терактів".

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НАТОВибухСеверный поток