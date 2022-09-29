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Bloomberg: Витік газу на "Північному потоці" може призвести до екологічної катастрофи

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Четвер 29 вересня 2022 06:05
Bloomberg: Витік газу на "Північному потоці" може призвести до екологічної катастрофи Фото: Витік газу на "Північному потоці" може призвести до екологічної катастрофи (Reuters)
Автор: Олег Васьків

У місці, де стався вибух трубопроводу "Північний потік", утворилася вирва вируючої води діаметром 700 метрів. Вона вказує на екологічну катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це найпомітніший із трьох великих витоків газу з трубопроводів, що з'єднують Росію з Європою", - вказує агенство.

Згідно з оцінками ситуації від Німеччини, в результаті викидів у атмосферу потрапило близько 300 тисяч тонн метану. Цей парниковий газ є одним із найпотужніших.

"Ця кількість газу буде мати приблизно такий же вплив на клімат протягом 20-річного періоду, як і щорічні викиди 5,48 мільйона автомобілів у США", - наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про три витоки газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

У США заявили, що не причетні до цих інцидентів.

Своєю чергою в Європі підозрюють, що розриви газопроводів у Балтійському морі сталися не без участі Росії. Детальніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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