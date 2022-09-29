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Утечки на "Северных потоках" стали результатом диверсии, - заявление НАТО

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Брюссель, Четверг 29 сентября 2022 12:50
Утечки на "Северных потоках" стали результатом диверсии, - заявление НАТО Фото: НАТО считает, что утечки на "Северных потоках" стали результатом диверсии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В НАТО считают, что утечки газа на ветках "Северных потоков" произошли в результате диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Альянса.

"Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это (утечки - ред.) - результат преднамеренных, безрассудных и безответственных диверсионных актов. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде", - говорится в сообщении.

В НАТО обещают отреагировать на любую преднамеренную атаку на ее критическую инфраструктуру.

"Мы, как союзники, взяли на себя обязательство готовиться, сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом", - подчеркнули в Альянсе.

Взрывы на ветках "Северных потоков"

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Уже сегодня в Швеции обнаружили еще один исток утечки газа.

По мнению шведских сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов, которые были зафиксированы в том районе, где проходят газопроводы.

Издание Bloomberg сообщило, что в месте, где произошел взрыв трубопровода, образовалась воронка бурлящей воды диаметром 700 метров. Она указывает на экологическую катастрофу.

Кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках", читайте в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

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НАТО Взрыв Северный поток
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