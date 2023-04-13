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Витік секретних документів Пентагону може бути внутрішнім та з необережності, - WSJ

Новость на русском →
США, Четвер 13 квітня 2023 17:53
Витік секретних документів Пентагону може бути внутрішнім та з необережності, - WSJ Фото: витік секретних документів Пентагону може бути внутрішнім та з необережності (wikimedia)
Автор: Наталія Кава

Влада Сполучених Штатів розглядає розкриття секретних даних Пентагону, як витік з необережності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання, слідчі розглядають витік з необережності як один з варіантів розкриття даних. Однак вони не відкидають і версії того, що за витоком стоїть розвідувальна спільнота іншої країни.

Окрім цього також пропрацьовується версія того, що дані були загублені через необережність, а потім опубліковані людьми, які не мали до них доступу.

Нагадаємо, що минулого тижня стався витік секретних американських військових документів, значна частина з яких стосується війни на території України.

Як неодавно заявив голова Пентагону Ллойд Остін, США дуже серйозно ставляться до "зливу" секретних документів, тож обіцяють "перевернути кожен камінь" аж доки не буде знайдено джерело витоку.

Натомість в Україні заявили, що "витік" секретних документів є "сумішшю правдивої та неправдивої інформації".

Окрім цього президент США Джо Байден заявив, що його більше турбує факт витоку документів, а не їх зміст.

Додамо, що в матеріалі РБК-Україна можна дізнатися усі подробиці інциденту.

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