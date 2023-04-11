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Білий дім ще не знає, хто стоїть за "зливом" секретних документів, - Кірбі

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Вашингтон, Вівторок 11 квітня 2023 08:55
Білий дім ще не знає, хто стоїть за "зливом" секретних документів, - Кірбі Фото: координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Білому домі все ще не знають, хто може бути причетним до "зливу" секретних військових документів. Перевірка ще триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки США Джона Кірбі на брифінгу в Білому домі.

"Ми не знаємо, що в цих документах, ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати. Ми стежимо за ситуацією настільки уважно, наскільки це можливо. Але правда в тому, що у нас зараз немає інформації", - розповів Кірбі.

За його словами, деякі з документів однозначно є підробленими. Але він не уточнив про які саме йде мова і скільки з них є дійсними. Також Кірбі зазначив, що перевірка триває і додав, що президент США знає про інцидент.

"Президент був проінформований, його вперше поінформували наприкінці минулого тижня, коли ми всі дізналися, що там є якісь документи. Він був поінформований і підтримував контакт з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних", - повідомив Кірбі.

Як повідомлялося, в Пентагоні все ще оцінюють масштаб витоку секретної інформації, який стався останніми тижнями.

Нагадаємо, як заявили у Вашингтоні, цей "витік", у яких нібито могла міститися секретна інформація про Україну, становить серйозний ризик для національної безпеки США.

Детальніше про можливий витік секретних документів американських військових - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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