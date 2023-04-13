Утечка секретных документов Пентагона может быть внутренней и по неосторожности, - WSJ

Власти Соединенных Штатов рассматривают раскрытие секретных данных Пентагона как утечку по неосторожности.

Кроме этого, также прорабатывается версия того, что данные были утеряны по неосторожности, а затем опубликованы людьми, которые не имели к ним доступа.

Следователи рассматривают утечку по неосторожности как один из вариантов раскрытия данных. Однако они не исключают и версии того, что за истоком стоит разведывательное сообщество другой страны.

Напомним, что на прошлой неделе произошла утечка секретных американских военных документов, значительная часть которых касается войны на территории Украины.

Как недавно заявил глава Пентагона Ллойд Остин, США очень серьезно относятся к "сливу" секретных документов, поэтому обещают "перевернуть каждый камень" до тех пор, пока не будет найден источник утечки.

В Украине же заявили, что "утечка" секретных документов является "смесью правдивой и ложной информации".

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что его больше беспокоит факт утечки документов, а не их содержание.

Добавим, что в материале РБК-Украина можно узнать все подробности инцидента.

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