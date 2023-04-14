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Витік секретних даних в США: у Пентагоні видали попередження для військових

Новость на русском →
США, П'ятниця 14 квітня 2023 08:58
Витік секретних даних в США: у Пентагоні видали попередження для військових Фото: у Пентагоні видали попередження для військових через витік секретних документів (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Наталія Гурковська

Пентагон попередив військових про неприпустимість доступу до секретних документів із несекретних веб-сайтів у зв'язку з витоком даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У відповідній пам'ятці йдеться про правила та процедури роботи із секретними документами та попереджає військових "не обговорювати секретну інформацію з особами, які не уповноважені на отримання такої інформації".

Крім того, в документі міститься міститься попередження про те, що військовим не слід завантажувати документи з позначкою "таємно" з несекретних веб-сайтів, оскільки вони можуть бути пов'язані з іноземними противниками або містити шкідливий код, який може нести кіберзагрозу для інформаційних систем Пентагону.

Відомо, що пам'ятку було розіслано за день до арешту 21-річного Джека Тейшейри, нацгвардійця, якого підозрюють у розголошенні секретної інформації.

При цьому у службовій записці не згадується військовослужбовець, а лише йдеться про "недавні повідомлення про несанкціоноване розкриття, ймовірно, секретних документів Міністерства оборони та розвідувальної спільноти".

Як повідомлялось, у четвер, 12 квітня, у США затримали члена Національної гвардії ВПС Джека Тейшейру у зв'язку із витоком секретних документів Пентагону.

Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін розпорядився перевірити доступ до розвідувальних даних після арешту військовослужбовця Національної гвардії ВПС, підозрюваного у зливі даних Пентагону.

Зазначимо, в "злитих" секретних даних Пентагону міститься оцінка США чотирьох "диких" малоймовірних сценаріїв у ході війни РФ проти України.

Зокрема, у списку у списку: смерть російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, усунення керівництва Збройними силами РФ та український удар по Кремлю.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилися "засекречені військові документи", які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування сил української армії перед контрнаступом. В ОП та українській розвідці назвали документи фейковими, до того ж, вважають російську розвідку причетною до інциденту.

Детальніше про "витік" секретних документів США і наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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