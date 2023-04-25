Витік Пентагону. Інформація про проблеми з ППО в Україні була модифікована, - експерт

Інформацію про проблеми української ППО зі злитих у мережу документів Пентагону була модифікована. Про це свідчить відсутність російської авіації над українськими містами.

Він зазначив, що з 24 лютого 2022 року протиповітряна оборона України суттєво посилилася. Це не дозволяє російській авіації літати в українському небі та панувати.

"Тобто якщо б у нас не було протиповітряної оборони, російська авіація завдавала б бомбових ударів прямим скиданням бомб на наші міста за типом Другої світової війни, і ми б це бачили", - зазначив Самусь.

За словами експерта, отримані Україною системи ППО Patriot посилять протиповітряну оборону.

"Ми виходимо на зовсім інший рівень протидії і ракетам російським, і літакам. Зараз ми можемо вже говорити про те, що росіяни дуже ризикують, коли виходять, наприклад, на півдні, і намагаються скидати, в тому числі авіабомби, що коректуються по українських містах. Дуже скоро, я сподіваюся, цього не можна буде робити", - наголосив експерт.

Нагадаємо, 19 квітня уряд Німеччина офіційно повідомив про доставку в Україну системи ППО Patriot разом із ракетами.

Згодом у Міноборони України уточнили, що Україна отримала Patriot від США, Німеччини та Нідерландів.

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