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Утечка Пентагона. Информация о проблемах с ПВО в Украине была модифицирована, - эксперт

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Киев, Вторник 25 апреля 2023 09:05
Утечка Пентагона. Информация о проблемах с ПВО в Украине была модифицирована, - эксперт Фото: директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Информация о проблемах украинской ППО из слитых в сеть документов Пентагона была модифицирована. Об этом свидетельствует отсутствие российской авиации над украинскими городами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Он отметил, что с 24 февраля 2022 года противовоздушная оборона Украины существенно усилилась. Это не позволяет российской авиации летать в украинском небе и господствовать.

"То есть, если бы у нас не было противовоздушной обороны, российская авиация наносила бы бомбовые удары прямым сбросом бомб на наши города по типу Второй мировой войны, и мы бы это видели", - отметил Самусь.

По словам эксперта, полученные Украиной системы ППО Patriot усилят противовоздушную оборону.

"Мы выходим на совершенно другой уровень противодействия и ракетам российским, и самолетам. Сейчас мы можем уже говорить о том, что россияне очень рискуют, когда выходят, например, на юге, и пытаются сбрасывать, в том числе корректируемые авиабомбы по украинским городам. Очень скоро, я надеюсь, этого нельзя будет делать", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 19 апреля правительство Германия официально сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot вместе с ракетами.

Позже в Минобороны Украины уточнили, что Украина получила Patriot от США, Германии и Нидерландов.

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