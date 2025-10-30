ua en ru
Головна » Новини » У світі

Витік мастила на нафтобазі в Криму: що відомо про наслідки аварії

Крим, Четвер 30 жовтня 2025 01:01
Витік мастила на нафтобазі в Криму: що відомо про наслідки аварії Ілюстративне фото: масляні насоси на нафтобазі (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На нафтобазі у Ленінському районі тимчасово окупованого Криму сталась аварія - мастило розлилось на підприємстві та за його межами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що на нафтобазі стався аварійний витік мастильного матеріалу внаслідок розгерметизації технологічного обладнання, а саме масляного насоса. Він використовується для підтримки необхідної температури під час підігріву бітуму.

В результаті мастило розлилося по території заводу і частково вилились за його межі, аж до залізничних колій та переїзду.

Місцеві ЗМІ пишуть про забруднення проїжджої частини та тротуарів. Рух транспорту тимчасово обмежено.

Станом на вечір середи, 29 жовтня, аварію усунено.

Журналісти з посиланням на пресслужбу підконтрольної РФ адміністрації Ленінського району пишуть, що місця витоку обробляють піском та сорбентом.

За фактом аварії підконтрольна РФ прокуратура Ленінського району Окупованого Криму проведе перевірку.

Пожежі на нафтобазах у Криму

Як писало РБК-Україна, вранці 29 жовтня в різних частинах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи та спалахнули пожежі.

За попередніми даними, під ударами опинилася, щонайменше, одна нафтобаза, а також, ймовірно, військовий об’єкт.

Зокрема, проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер" писав, що в Гвардійську о 06:46 був "потужний приліт", через що знову загорілася нафтобаза ATAN. Її вже атакували 17 жовтня і вона горіла кілька діб.

Також окупанти скаржилися на потужну пожежу в районі ГРЕС у Сімферополі. Пізніше канал додав, що в селищі Гресовський горить Сімферопольська ТЕЦ. Пізніше уточнили, що це розташована поруч нафтобаза.

