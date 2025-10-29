Крим із самого ранку під ударом: горить щонайменше одна нафтобаза

Уранці, 29 жовтня, у різних куточках тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи і почалися пожежі. Під ударом була щонайменше одна нафтобаза і, ймовірно, військовий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".

Так, рано вранці в пабліку написали, що в Гвардійську о 06:46 був потужний приліт. Унаслідок атаки знову загорілася нафтобаза ATAN, яку раніше атакували 17 числа і вона горіла кілька діб.

Через кілька годин моніторингова група повідомила, що нову пожежу на НПЗ видно вже навіть із космосу.

Також окупанти скаржилися, що спостерігається потужна пожежа в районі ГРЕС у Сімферополі. Пізніше канал додав, що в селищі Гресовський горить Сімферопольська ТЕЦ, яка раніше називалася ГРЕС.

"Електрична потужність ТЕЦ - 100 МВт, теплова потужність - 490,1 Гкал/год. Щорічне вироблення електроенергії - 600 млн кВт/год, тепла - 300 тисяч Гкал/год", - йшлося в публікації.

Через деякий час підписники пабліка уточнили, що в Сімферополі горить не ТЕЦ, а розташована поруч нафтобаза.

Так званий "губернатор" Криму Сергій Аксьонов офіційно підтвердив атаку невідомих дронів. У себе в соцмережах він написав, що в Сімферополі дрон влучив у ємність із паливно-мастильними матеріалами, через що почалася пожежа.

Крім цього, аудиторія "Кримського вітру" писала, імовірно, про приліт неподалік села Крилівка поруч із селищем Мирний. Як уточнює паблік, у Мирному на колишньому аеродромі розташовані склади військової техніки, а поруч - позиції російської ППО.