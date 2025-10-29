ua en ru
Ср, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Крим із самого ранку під ударом: горить щонайменше одна нафтобаза

Середа 29 жовтня 2025 08:28
UA EN RU
Крим із самого ранку під ударом: горить щонайменше одна нафтобаза Фото: так звана "влада" підтвердила атаку (https://t.me/mchs_official)
Автор: Едуард Ткач

Уранці, 29 жовтня, у різних куточках тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи і почалися пожежі. Під ударом була щонайменше одна нафтобаза і, ймовірно, військовий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".

Так, рано вранці в пабліку написали, що в Гвардійську о 06:46 був потужний приліт. Унаслідок атаки знову загорілася нафтобаза ATAN, яку раніше атакували 17 числа і вона горіла кілька діб.

Через кілька годин моніторингова група повідомила, що нову пожежу на НПЗ видно вже навіть із космосу.

Також окупанти скаржилися, що спостерігається потужна пожежа в районі ГРЕС у Сімферополі. Пізніше канал додав, що в селищі Гресовський горить Сімферопольська ТЕЦ, яка раніше називалася ГРЕС.

"Електрична потужність ТЕЦ - 100 МВт, теплова потужність - 490,1 Гкал/год. Щорічне вироблення електроенергії - 600 млн кВт/год, тепла - 300 тисяч Гкал/год", - йшлося в публікації.

Через деякий час підписники пабліка уточнили, що в Сімферополі горить не ТЕЦ, а розташована поруч нафтобаза.

Так званий "губернатор" Криму Сергій Аксьонов офіційно підтвердив атаку невідомих дронів. У себе в соцмережах він написав, що в Сімферополі дрон влучив у ємність із паливно-мастильними матеріалами, через що почалася пожежа.

Крім цього, аудиторія "Кримського вітру" писала, імовірно, про приліт неподалік села Крилівка поруч із селищем Мирний. Як уточнює паблік, у Мирному на колишньому аеродромі розташовані склади військової техніки, а поруч - позиції російської ППО.

Удари по Криму

Нагадаємо, 17 жовтня в окупованому Криму з самого ранку горіла нафтобаза в Гвардійському. З супутників було зафіксовано, що на об'єкті два осередки пожежі.

У мережі була інформація, що після такої атаки проблеми з бензином на тимчасово окупованому півострові можуть стати набагато гіршими.

Також додамо, що того ж дня, ближе до вечора, Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що вразили відразу дві нафтобази в Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастополь Крим Вибух
Новини
План завершення війни залежить від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, - джерело
План завершення війни залежить від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, - джерело
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію