ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Утечка масла на нефтебазе в Крыму: что известно о последствиях аварии

Крым, Украина, Четверг 30 октября 2025 01:01
UA EN RU
Утечка масла на нефтебазе в Крыму: что известно о последствиях аварии Иллюстративное фото: масляные насосы на нефтебазе (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На нефтебазе в Ленинском районе временно оккупированного Крыма произошла авария - масло разлилось на предприятии и за его пределами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что на нефтебазе произошла аварийная утечка смазочного материала в результате разгерметизации технологического оборудования, а именно масляного насоса. Он используется для поддержания необходимой температуры во время подогрева битума.

В результате масло разлилось по территории завода и частично вылилось за его пределы, вплоть до железнодорожных путей и переезда.

Местные СМИ пишут о загрязнении проезжей части и тротуаров. Движение транспорта временно ограничено.

По состоянию на вечер среды, 29 октября, авария устранена.

Журналисты со ссылкой на пресс-службу подконтрольной РФ администрации Ленинского района пишут, что места утечки обрабатывают песком и сорбентом.

По факту аварии подконтрольная РФ прокуратура Ленинского района оккупированного Крыма проведет проверку.

Пожары на нефтебазах в Крыму

Как писало РБК-Украина, утром 29 октября в разных частях временно оккупированного Крыма прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

По предварительным данным, под ударами оказалась, по меньшей мере, одна нефтебаза, а также, вероятно, военный объект.

В частности, проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" писал, что в Гвардейске в 06:46 был "мощный прилет", из-за чего снова загорелась нефтебаза ATAN. Ее уже атаковали 17 октября и она горела несколько суток.

Также оккупанты жаловались на мощный пожар в районе ГРЭС в Симферополе. Позже канал добавил, что в поселке Гресовский горит Симферопольская ТЭЦ. Позже уточнили, что это расположенная рядом нефтебаза.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Крым
Новости
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска
Выдумки и фантазии. В ВСУ опровергли заявление Путина о якобы окружении Купянска
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине