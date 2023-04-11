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"Витік" документів Пентагону. У Південній Кореї вважають, що частина даних сфабрикована

Фото: Південна Корея вважає, що частина опублікованиї даних США сфабрикована (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Південна Корея вважає, що значна частина розвідданих Пентагону, які потрапили у мережу, була сфабрикована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

В Офісі президента Південної Кореї прокоментували "витік" документів Пентагону про війну в Україну. Мова йде про частину даних щодо "прослуховування" чиновників Південної Кореї.

"Щодо ймовірного прослуховування урядом США міністри оборони двох країн погодилися, що "значна кількість" документів була сфабрикованою", - заявили в Сеулі.

При цьому не уточнюється, чи вважає Південна Корея сфабрикованими лише документи про свою країну чи в цілому всі опубліковані дані.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує можливий витік секретної інформації про стан української армії. Пізніше з'ясувалося, що у мережу опублікували й інші розвіддані США.

Зокрема, деякі документи свідчили, що США "могли прослуховувати" високопосадовців з Південної Кореї, серед яких точилися дискусії щодо військової допомоги Україні.

Детальніше про "витік" секретних документів США і наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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