"Витік" документів Пентагону. У Південній Кореї вважають, що частина даних сфабрикована

В Офісі президента Південної Кореї прокоментували "витік" документів Пентагону про війну в Україну. Мова йде про частину даних щодо "прослуховування" чиновників Південної Кореї.

"Щодо ймовірного прослуховування урядом США міністри оборони двох країн погодилися, що "значна кількість" документів була сфабрикованою", - заявили в Сеулі.

При цьому не уточнюється, чи вважає Південна Корея сфабрикованими лише документи про свою країну чи в цілому всі опубліковані дані.

Нагадаємо, видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує можливий витік секретної інформації про стан української армії. Пізніше з'ясувалося, що у мережу опублікували й інші розвіддані США.

Зокрема, деякі документи свідчили, що США "могли прослуховувати" високопосадовців з Південної Кореї, серед яких точилися дискусії щодо військової допомоги Україні.

Детальніше про "витік" секретних документів США і наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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