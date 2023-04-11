"Утечка" документов Пентагона. В Южной Корее считают, что часть данных сфабрикована

В Офисе президента Южной Кореи прокомментировали "утечку" документов Пентагона о войне в Украине. Речь идет о части данных касательно "прослушивания" чиновников Южной Кореи.

"О вероятном прослушивании правительством США министры обороны двух стран согласились, что "значительное количество" документов было сфабриковано", - заявили в Сеуле.

При этом не уточняется, считает ли Южная Корея сфабрикованными только документы о своей стране или все опубликованные данные.

Напомним, издание The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретной информации о состоянии украинской армии. Позже выяснилось, что в сети опубликовали и другие разведданные США.

В частности, некоторые документы свидетельствовали, что США "могли прослушивать" высокопоставленных чиновников из Южной Кореи, среди которых шли дискуссии о военной помощи Украине.

Подробнее об "утечке" секретных документов США и последствиях для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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