Витік даних Пентагону. Підозрюваному офіційно висунули звинувачення

Підозрюваному в розкритті секретних документів Пентагону військовому США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Йому висунули офіційні звинувачення у зв'язку з витоком сотень секретних документів із сервера Discord.
Офіційні звинувачення проти Тейшейри, який зараз перебуває в суді для першого виступу, такі:
На суді Міністерство юстиції США вимагало, щоб Тейшейра був затриманий до суду.
Федеральний мировий суддя розпорядився помістити його до в'язниці, принаймні, до слухання з питання про утримання під вартою, призначеного на середу, 19 квітня.
Нагадаємо, 13 квітня у Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився 21-річний військовий Джек Тейшейра, який займався приватною інтернет-групою Thug Shaker Central.
Минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.
При цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.
Президент США Джо Байден у свою чергу заявив, що розслідування витоку документів наближається до завершення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.