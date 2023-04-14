Утечка данных Пентагона. Подозреваемому официально выдвинули обвинения

Ему были предъявлены официальные обвинения в связи с утечкой сотен секретных документов с сервера Discord.

Официальные обвинения против Тейшейри, который сейчас находится в суде для первого выступления, таковы:

Несанкционированное задержание и передача информации о национальной обороне;

несанкционированное изъятие секретной информации и оборонных материалов.

Обновлено.

На суде Министерство юстиции США потребовало, чтобы Тейшейра был задержан до суда.

Федеральный мировой судья распорядился поместить его в тюрьму, по крайней мере, до слушания по вопросу о содержании под стражей, назначенного на среду, 19 апреля.

Тейшейра говорил только дважды во время короткого судебного разбирательства, ответив "да" на вопрос, понимает ли он свое право хранить молчание, и подтвердив, что он заполнил финансовые показания.

Напомним, 13 апреля в Соединенных Штатах задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу Thug Shaker Central.

На прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что информация в документах – смесь правдивой и ложной информации.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что расследование утечки документов близится к завершению.

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