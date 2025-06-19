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Витік століття. У мережу злили 16 млрд паролів з Apple, Google та Facebook: як захистити дані

Четвер 19 червня 2025 14:53
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Витік століття. У мережу злили 16 млрд паролів з Apple, Google та Facebook: як захистити дані Мільярди паролів опинилися у відкритому доступі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

За даними фахівців із Cybernews, у мережі виявлено базу, що містить безпрецедентні 16 мільярдів облікових записів із паролями - це наймасштабніший витік логінів в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Forbes.

Що сталося

У межах розслідування, яке ведеться з початку 2024 року, дослідники виявили 30 окремих наборів даних - кожен із них містить від десятків мільйонів до більш ніж 3,5 млрд записів.

Серед скомпрометованих - логіни та паролі від соціальних мереж, VPN-сервісів, платформ розробників, а також облікові записи Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram і навіть держресурсів.

Майже вся інформація не зустрічалася в попередніх витоках. Єдиним винятком є вже відома база на 184 млн записів.

Як підкреслюють дослідники, йдеться не про чергове "перепакування" старих даних, а про свіжу і потенційно небезпечну інформацію, яку вже можна використовувати для фішингових атак, злому акаунтів і навіть доступу до конфіденційних сервісів.

"Ці дані являють собою зброю масового злому. Формат витоку включає URL, логін і пароль, що відкриває доступ до будь-яких онлайн-сервісів, які тільки можна уявити", - кажуть фахівці.

Що кажуть експерти

На думку експертів з кібербезпеки, такі витоки лише підкреслюють: сьогодні захист акаунтів - це не тільки завдання IT-відділів, а й особиста відповідальність кожного користувача.

"Організації мають посилювати захист даних, а користувачі - бути максимально уважними до спроб викрадення паролів", - зазначає Джаввад Малік, експерт KnowBe4.

Як захистити свої акаунти

  • Змініть паролі на всіх своїх ключових сервісах
  • Використовуйте менеджери паролів - вони допоможуть створювати та зберігати надійні комбінації.
  • Переходьте на Passkeys (ключі доступу) - вони вважаються більш безпечною альтернативою традиційним паролям
  • Будьте уважні до підозрілих SMS та email-повідомлень, більшість атак починається саме з фішингу.

Витік, що торкнувся 16 мільярдів записів, - це тривожний сигнал для всіх користувачів інтернету. Якщо ви ще не зайнялися кібергігієною всерйоз, зараз - найкращий момент почати.

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