Утечка данных через "е-Нотаріат"? Почему Нотариальная палата бьет тревогу и о чем просит

Тестирование системы "е-Нотаріат" может ставить под угрозу данные граждан (фото: npu.ua)

Нотариальная палата Украины обратилась к первому вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко относительно защиты нотариальной тайны и остановки тестирования системы "е-Нотаріат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нотариальной палаты.