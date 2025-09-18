ua en ru
Утечка данных через "е-Нотаріат"? Почему Нотариальная палата бьет тревогу и о чем просит

Четверг 18 сентября 2025 15:52
Утечка данных через "е-Нотаріат"? Почему Нотариальная палата бьет тревогу и о чем просит Тестирование системы "е-Нотаріат" может ставить под угрозу данные граждан (фото: npu.ua)
Автор: Ирина Костенко

Нотариальная палата Украины обратилась к первому вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко относительно защиты нотариальной тайны и остановки тестирования системы "е-Нотаріат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нотариальной палаты.

Почему тестирование "е-Нотаріат" просят остановить

Согласно информации Нотариальной палаты Украины, в ходе работы с учебной версией системы "е-Нотаріат" стали доступны настоящие данные:

  • из Единого реестра доверенностей;
  • из Наследственного реестра.

"Включая информацию о завещаниях", - объяснили гражданам.

Это, по мнению НПУ, является "грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан".

Учитывая такую ситуацию, Нотариальная палата направила министрам Федорову и Галущенко письмо №41/3 от 18 сентября 2025 года.

В нем чиновников просят:

  • остановить тестирование системы "е-Нотаріат" для проверки приведенной информации;
  • принять меры по устранению незаконного доступа к сведениям и другим документам граждан о завещаниях и доверенностях, составляющих нотариальную тайну (а также их несанкционированного копирования, трафика или распространения за пределы действующих реестров через учебную версию "е-Нотаріат").

В завершение НПУ выразила свою готовность "присоединиться к обработке всех предложений и замечаний для урегулирования ситуации по вопросам, связанным с учебной версией тестирования "е-Нотаріата".

"Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество по созданию прогрессивной и надежной системы "е-Нотаріат", - подытожили в Нотариальной палате.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине обновили реестр доверенностей.

2 сентября вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о начале бета-тестирования электронной платформы "е-Нотаріат".

Уже в следующем году, по его словам, украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн - в приложении "Дія".

Известно также, что Украина стала первой страной в мире, которая начала предоставлять государственные услуги с помощью искусственного интеллекта - на портале "Дія" заработал AI-ассистент, который может предоставлять услуги прямо в чате.

Читайте также, как в сети обнаружили беспрецедентную утечку 16 миллиардов учетных записей с паролями из Apple, Google и Facebook и как пользователям защитить свои данные.

