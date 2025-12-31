Вітер і мороз створили "диво": на Вінниччині помітили рідкісне метеорологічне явище

На Вінниччині зафіксували унікальне метеорологічне явище - "снігові рулони", які виглядають, ніби хтось спеціально скручував сніг у циліндри.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Вінницького обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
Снігові рулони - природно сформовані грудки снігу циліндричної або рулоноподібної форми. Вони часто мають порожнину всередині і нагадують сніговий пончик.
Для появи таких див потрібне рідкісне поєднання умов:
Під час руху сніг намотується шарами, утворюючи циліндр чи рулон.
Навіть невелика зміна температури, сили вітру або структури снігу робить утворення таких рулонів неможливим.
