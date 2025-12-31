Ветер и мороз сотворили "чудо": в Винницкой области заметили редкое метеорологическое явление

В Винницкой области зафиксировали уникальное метеорологическое явление - "снежные рулоны", которые выглядят, будто кто-то специально скручивал снег в цилиндры.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Винницкого областного центра по гидрометеорологии в Facebook.
Снежные рулоны - естественно сформированные комки снега цилиндрической или рулоновидной формы. Они часто имеют полость внутри и напоминают снежный пончик.
Для появления таких чудес требуется редкое сочетание условий:
Во время движения снег наматывается слоями, образуя цилиндр или рулон.
Даже небольшое изменение температуры, силы ветра или структуры снега делает образование таких рулонов невозможным.
