Вітер і мороз створили "диво": на Вінниччині помітили рідкісне метеорологічне явище
На Вінниччині зафіксували унікальне метеорологічне явище - "снігові рулони", які виглядають, ніби хтось спеціально скручував сніг у циліндри.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Вінницького обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
Що таке снігові рулони
Снігові рулони - природно сформовані грудки снігу циліндричної або рулоноподібної форми. Вони часто мають порожнину всередині і нагадують сніговий пончик.
Як вони утворюються
Для появи таких див потрібне рідкісне поєднання умов:
- свіжий, вологий та липкий сніг;
- помірний, рівномірний вітер, здатний котити сніг, але не руйнувати його;
- тверда або зледеніла поверхня під снігом;
- невеликий початковий згусток снігу, який вітер починає перекочувати.
Під час руху сніг намотується шарами, утворюючи циліндр чи рулон.
Чому це рідкість
Навіть невелика зміна температури, сили вітру або структури снігу робить утворення таких рулонів неможливим.
"Снігові рулони" зафіксували 27 грудня 2025 року у Вінницькому районі (фото: Алла Мельник/ Вінницький обласний центр з гідрометеорології/ Facebook)
