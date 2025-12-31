Вітер і мороз створили "диво": на Вінниччині помітили рідкісне метеорологічне явище

На Вінниччині зафіксували унікальне метеорологічне явище - "снігові рулони", які виглядають, ніби хтось спеціально скручував сніг у циліндри.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Вінницького обласного центру з гідрометеорології у Facebook .

"Снігові рулони" зафіксували 27 грудня 2025 року у Вінницькому районі (фото: Алла Мельник/ Вінницький обласний центр з гідрометеорології/ Facebook)

Під час руху сніг намотується шарами, утворюючи циліндр чи рулон.

Снігові рулони - природно сформовані грудки снігу циліндричної або рулоноподібної форми. Вони часто мають порожнину всередині і нагадують сніговий пончик.

