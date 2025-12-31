Ветер и мороз сотворили "чудо": в Винницкой области заметили редкое метеорологическое явление
В Винницкой области зафиксировали уникальное метеорологическое явление - "снежные рулоны", которые выглядят, будто кто-то специально скручивал снег в цилиндры.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Винницкого областного центра по гидрометеорологии в Facebook.
Что такое снежные рулоны
Снежные рулоны - естественно сформированные комки снега цилиндрической или рулоновидной формы. Они часто имеют полость внутри и напоминают снежный пончик.
Как они образуются
Для появления таких чудес требуется редкое сочетание условий:
- свежий, влажный и липкий снег;
- умеренный, равномерный ветер, способный катить снег, но не разрушать его;
- твердая или обледенелая поверхность под снегом;
- небольшой начальный сгусток снега, который ветер начинает перекатывать.
Во время движения снег наматывается слоями, образуя цилиндр или рулон.
Почему это редкость
Даже небольшое изменение температуры, силы ветра или структуры снега делает образование таких рулонов невозможным.
"Снежные рулоны" зафиксировали 27 декабря 2025 года в Винницком районе (фото: Алла Мельник/ Винницкий областной центр по гидрометеорологии/ Facebook)
