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В Витебске милиция применила газ против протестующих

Автор: Роман Тверденко

В Витебске во время стычки с протестующими милиция применила газ. Во время конфликта силовики задерживали одного из участников акций.

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Об этом сообщает Белсат.

Несколько протестующих пытались помешать работникам правоохранительных органов затолкать в автобус одного из участника акций. Силовики отгоняли людей, распыляя газ из балончика.

Ранее сообщалось, что сегодня в Минске пытались разгонять протестующих с использованием водометов. Участникам акций удалось поломать одну из машин.

Также в Бобруйске в ходе акций задержаны десятки человек.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты пока не определились с признанием оппозиционерки Светланы Тихановской президентом Беларуси.

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