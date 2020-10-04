В Витебске милиция применила газ против протестующих

В Витебске во время стычки с протестующими милиция применила газ. Во время конфликта силовики задерживали одного из участников акций.

Об этом сообщает Белсат.

Несколько протестующих пытались помешать работникам правоохранительных органов затолкать в автобус одного из участника акций. Силовики отгоняли людей, распыляя газ из балончика.

Ранее сообщалось, что сегодня в Минске пытались разгонять протестующих с использованием водометов. Участникам акций удалось поломать одну из машин.

Также в Бобруйске в ходе акций задержаны десятки человек.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты пока не определились с признанием оппозиционерки Светланы Тихановской президентом Беларуси.