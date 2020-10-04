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У Вітебську міліція застосувала газ проти протестувальників

Автор: Роман Тверденко

У Вітебську під час сутички з протестувальниками міліція застосувала газ. Під час конфлікту силовики затримали одного з учасників акцій.

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Про це повідомляє Белсат.

Кілька протестувальників намагалися перешкодити працівникам правоохоронних органів заштовхали в автобус одного з учасника акцій. Силовики відганяли людей, розпилюючи газ з балончика.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Мінську намагалися розганяти протестувальників з використанням водометів. Учасникам акцій вдалося зламати одну з машин.

Також в Бобруйську в ході акцій затримано десятки осіб.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати поки не визначилися з визнанням опозиціонерки Світлани Тихановської президентом Білорусі.

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