У Вітебську міліція застосувала газ проти протестувальників

У Вітебську під час сутички з протестувальниками міліція застосувала газ. Під час конфлікту силовики затримали одного з учасників акцій.

Про це повідомляє Белсат.

Кілька протестувальників намагалися перешкодити працівникам правоохоронних органів заштовхали в автобус одного з учасника акцій. Силовики відганяли людей, розпилюючи газ з балончика.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Мінську намагалися розганяти протестувальників з використанням водометів. Учасникам акцій вдалося зламати одну з машин.

Також в Бобруйську в ході акцій затримано десятки осіб.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати поки не визначилися з визнанням опозиціонерки Світлани Тихановської президентом Білорусі.