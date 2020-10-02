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США пока не определились с признанием Тихановской президентом Беларуси

Вашингтон, Пятница 02 октября 2020 11:31
США пока не определились с признанием Тихановской президентом Беларуси
Фото: Майк Помпео (flickr gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты пока не решили вопрос о признании белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской президентом Беларуси. Он также добавил, что американская власть поддерживает белорусский народ.

Об этом сообщает Fox News.

"Мы ищем инструменты, которые больше всего подходят для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси", - сказал Помпео.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне знают, что граждане Беларуси хотят свободы и изменить направление развития страны. Он заявил о готовности американской власти поддержать белорусов всеми дипломатическими возможностями.

Напомним, Координационный совет Беларуси в четверг, 24 сентября, заявил, что инаугурация президента Александра Лукашенко является прекращением его полномочий как главы государства.

Кроме того, Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства.

Также сегодня представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси.

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