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В Бобруйске разогнали акцию протеста, десятки задержанных

Бобруйск, Воскресенье 04 октября 2020 15:34
В Бобруйске разогнали акцию протеста, десятки задержанных
Фото: задержание в Беларуси (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В белорусском городе Бобруйск сегодня силовики разогнали акцию протеста в поддержку политических заключенных. Силовики задержали почти всех митингующих.

Об этом сообщает иностранный телеканал Belsat.

По данным очевидцев, в Бобруйске задержали около 50 человек, которые вышли на протестный марш.

Напомним, сегодня в Беларуси снова возобновились акции протеста против режима Александра Лукашенко. Митингующие выходят на "Марши освобождения политзаключенных" в городах страны. В Минске сегодня также проходят акции протеста.

В центре Минска силовики начали задерживать протестующих.

Кроме того, в столице Беларуси опять проблемы с интернетом, операторы ограничивают пропускную способность сети по требованию белорусского режима.

Добавим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении белорусский ИТ-специалистов, которые вынуждены покинуть собственную страну.

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