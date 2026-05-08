"Вітання Кадирову": українські дрони атакували Грозний (відео)

09:30 08.05.2026 Пт
1 хв
Кадри прильотів публікують у мережі
aimg Тетяна Степанова
Фото: українські дрони атакували Грозний (Getty Images)

Українські дрони вранці 8 травня атакували столицю Чечні - місто Грозний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеченський опозиційний Telegram-канал NIYSO та радника міністра оборони України Сергія Стерненка.

Кадри з місця влучання дронів у Грозному вже публікують у мережі.

"Вітання Кадирову (главі Чечні - ред.) передають українські дрони, які прямо зараз атакують Грозний", - підтвердив Стерненко.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 8 травня безпілотники атакували одразу кілька російських міст.

У Ярославлі спалахнула пожежа на НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", у Ростові-на-Дону - на підприємстві. Мер Москви Собянін підтвердив збиття дронів над столицею, аеропорти Внуково і Домодєдово запровадили обмеження на польоти.

Зокрема, нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" знову опинився під ударом укранських дронів - за останні дні це вже третя атака на один із ключових НПЗ Росії за понад 1500 кілометрів від кордону.

