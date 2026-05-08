"Привет Кадырову": украинские дроны атаковали Грозный (видео)

09:30 08.05.2026 Пт
1 мин
Кадры прилетов публикуют в сети
aimg Татьяна Степанова
Фото: украинские дроны атаковали Грозный (Getty Images)

Украинские дроны утром 8 мая атаковали столицу Чечни - город Грозный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO и советника министра обороны Украины Сергея Стерненко.

Кадры с места попадания дронов в Грозном уже публикуют в сети.

"Поздравления Кадырову (главе Чечни - ред.) передают украинские дроны, которые прямо сейчас атакуют Грозный", - подтвердил Стерненко.

Удары по объектам РФ

Напомним, в ночь на 8 мая беспилотники атаковали сразу несколько российских городов.

В Ярославле вспыхнул пожар на НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", в Ростове-на-Дону - на предприятии. Мэр Москвы Собянин подтвердил сбитие дронов над столицей, аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты.

В частности, нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" снова оказался под ударом украинских дронов - за последние дни это уже третья атака на один из ключевых НПЗ России за более чем 1500 километров от границы.

