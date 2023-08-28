"Вітали" росіян зі святами. ГУР розкрило деталі операцій в окупованій Запорізькій області

Воєнні розвідники здійснили дорозвідку та ефективно знищили низку ворожих об’єктів на окупованій території Запорізької області завдяки руху опору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

Так, 24 серпня у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності України близько 6:00 у вікно помешкання так званого "заступника голови" окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.

А за день до цього, у День Державного прапора України, в штабі відділення ФСБ міста Енергодар Запорізької області відбувався захід для особового складу окупаційних військ.

Близько 19:00, у момент найбільшої концентрації окупантів, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив особовий склад загарбників та значно пошкодив розташовані там автомобілі.

На місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Тіла вбитих росіян кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя.

Ситуація в Запорізькій області

23 серпня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в районі Токмака Запорізької області пролунали три потужних вибухи.

Наступного дня в Токмаку також пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула сильна пожежа.

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