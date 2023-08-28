"Поздравляли" россиян с праздниками. ГУР раскрыло детали операций в оккупированной Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Так, 24 августа в городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области в рамках празднования Дня Независимости Украины около 6:00 в окно помещения так называемого "заместителя главы" оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборанта Александра Реймера залетел украинский дрон-камикадзе. Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу.

А за день до этого, в День Государственного флага Украины, в штабе отделения ФСБ города Энергодар Запорожской области проходило мероприятие для личного состава оккупационных войск.

Около 19:00, в момент наибольшей концентрации оккупантов, в штабе раздался мощный взрыв. После начала эвакуации по парковочной площадке вблизи здания был нанесен еще один удар, который дополнительно уничтожил личный состав захватчиков и значительно повредил расположенные там автомобили.

На место происшествия прибыли три пожарных расчета и карета скорой помощи. Тела убитых россиян несколькими военными "Уралами" увезли в направлении Мелитополя.

Ситуация в Запорожской области

23 августа мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в районе Токмака Запорожской области прогремели три мощных взрыва.

На следующий день в Токмаке также прозвучала серия взрывов. После этого вспыхнул сильный пожар.

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