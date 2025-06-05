Вистачить щонайменше на рік: міністр оборони Британії назвав важливу зміну в атаках "Шахедів"

Росія щоденно запускає по території України близько 300 дронів, і цей темп, за оцінками британського Міноборони, може зберігатися впродовж усього року.

"Марафон руйнування", а не мир: чого хоче Путін — пояснення з Лондона

За словами Гілі, Росія чітко демонструє, що не зацікавлена у мирі, а навпаки - прагне "смерті, руйнування і дестабілізації". Масоване використання безпілотників свідчить про нову фазу війни, в якій Кремль робить ставку на виснаження України шляхом постійного терору.

"Це потужний зсув. Це така зміна. І Путін показує, що його не цікавить мир. Його цікавить лише руйнування», - наголосив міністр.

Що означає масоване застосування дронів для України та її партнерів

Російська стратегія щоденних атак сотнями дронів ускладнює оборону українських міст, енергетичної інфраструктури та військових позицій. За словами Гілі, ця динаміка ставить перед союзниками України нові виклики, зокрема - у сфері ППО та постачання боєприпасів.

Він також наголосив на важливості довготривалої підтримки України не лише у військовому, а й у технологічному аспекті, аби ефективно протистояти цій формі гібридної війни.

Позиція Британії: Київ може розраховувати на стабільну допомогу

У ході візиту до України міністр Гілі підтвердив, що Велика Британія залишається на боці Києва, і подальша підтримка буде "стійкою, довгостроковою і рішучою". Окремо він наголосив, що Україна має право завдавати ударів по законним військовим цілям на території РФ, що відповідає міжнародному праву.

"Це не просто війна між Росією і Україною - це війна проти правил міжнародного порядку", - додав Джон Гілі.