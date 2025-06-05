Хватит минимум на год: министр обороны Британии назвал важное изменение в атаках "Шахедов"

Россия ежедневно запускает по территории Украины около 300 дронов, и этот темп, по оценкам британского Минобороны, может сохраняться в течение всего года.

"Марафон разрушения", а не мир: чего хочет Путин - объяснение из Лондона

По словам Гили, Россия четко демонстрирует, что не заинтересована в мире, а наоборот - стремится к "смерти, разрушению и дестабилизации". Массированное использование беспилотников свидетельствует о новой фазе войны, в которой Кремль делает ставку на истощение Украины путем постоянного террора.

"Это мощный сдвиг. Это такое изменение. И Путин показывает, что его не интересует мир. Его интересует только разрушение", - подчеркнул министр.

Что означает массированное применение дронов для Украины и ее партнеров

Российская стратегия ежедневных атак сотнями дронов усложняет оборону украинских городов, энергетической инфраструктуры и военных позиций. По словам Гили, эта динамика ставит перед союзниками Украины новые вызовы, в частности - в сфере ПВО и поставок боеприпасов.

Он также отметил важность долговременной поддержки Украины не только в военном, но и в технологическом аспекте, чтобы эффективно противостоять этой форме гибридной войны.

Позиция Британии: Киев может рассчитывать на стабильную помощь

В ходе визита в Украину министр Гили подтвердил, что Великобритания остается на стороне Киева, и дальнейшая поддержка будет "устойчивой, долгосрочной и решительной". Отдельно он подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по законным военным целям на территории РФ, что соответствует международному праву.

"Это не просто война между Россией и Украиной - это война против правил международного порядка", - добавил Джон Гили.