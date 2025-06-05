Хватит минимум на год: министр обороны Британии назвал важное изменение в атаках "Шахедов"

В Великобритании заявили, что РФ ежедневно запускает сотни беспилотников по Украине. Такое интенсивное давление может длиться годами, а Путин не демонстрирует никакого стремления к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление новоназначенного министра обороны Великобритании Джона Гили во время визита в Киев.
Россия ежедневно запускает по территории Украины около 300 дронов, и этот темп, по оценкам британского Минобороны, может сохраняться в течение всего года.
По словам Гили, Россия четко демонстрирует, что не заинтересована в мире, а наоборот - стремится к "смерти, разрушению и дестабилизации". Массированное использование беспилотников свидетельствует о новой фазе войны, в которой Кремль делает ставку на истощение Украины путем постоянного террора.
"Это мощный сдвиг. Это такое изменение. И Путин показывает, что его не интересует мир. Его интересует только разрушение", - подчеркнул министр.
Российская стратегия ежедневных атак сотнями дронов усложняет оборону украинских городов, энергетической инфраструктуры и военных позиций. По словам Гили, эта динамика ставит перед союзниками Украины новые вызовы, в частности - в сфере ПВО и поставок боеприпасов.
Он также отметил важность долговременной поддержки Украины не только в военном, но и в технологическом аспекте, чтобы эффективно противостоять этой форме гибридной войны.
В ходе визита в Украину министр Гили подтвердил, что Великобритания остается на стороне Киева, и дальнейшая поддержка будет "устойчивой, долгосрочной и решительной". Отдельно он подчеркнул, что Украина имеет право наносить удары по законным военным целям на территории РФ, что соответствует международному праву.
"Это не просто война между Россией и Украиной - это война против правил международного порядка", - добавил Джон Гили.
Отметим, что в среду, 4 июня, россияне привлекли для поражения на линии фронта 1074 дронов-камикадзе и осуществили 3603 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.
Также Посольство США напомнило о постоянном риске крупных воздушных атак РФ по Украине, отметив, что потенциально значительное воздушное нападение может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней.
Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам. Позже глава СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.