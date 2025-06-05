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Понад тисячу ударів дронами: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки боїв за день

Четвер 05 червня 2025 00:08
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Понад тисячу ударів дронами: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки боїв за день Фото: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки боїв 4 червня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вздовж всієї лінії фронту з початку доби було зафіксовано 115 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що сьогодні, 4 червня, росіяни завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на різних напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, але отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції ЗСУ в районі Загризового. Українські захисники відбили дві ворожі атаки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Обидві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім штурмів загарбників у районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 34 ворожі атаки, дотепер тривають три зіткнення.

На Курському напрямку українські захисники відбили 28 ворожих атак; три бойові зіткнення тривають до цього часу. Також противник завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 20 керованих бомб, здійснив 157 артилерійських обстрілів.

Втрати росіян

Ворог зазнає значних втрат – лише на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 243 окупанти, 126 з них – безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, дев’ять БпЛА, 11 мотоциклів, антену РЕБ, антену БпЛА та три укриття особового складу; пошкоджено автомобіль та п’ять артилерійських систем противника.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, сім бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, 176 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 123 одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

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