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Не вистачило часу. Прем'єр Японії не провів переговори із Зеленським

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Середа 12 липня 2023 21:44
Не вистачило часу. Прем'єр Японії не провів переговори із Зеленським Фото: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда не зміг провести заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кісіди, яку приводить Goo.

Він сказав, що це сталося через те, що саміт НАТО значно затягнувся. Натомість він мав лише коротку розмову із Зеленським.

Зеленський був присутній на церемонії ухвалення спільної декларації про гарантії безпеки для України. Саме там вони обмінялися думками.

Перед від'їздом з Японії прем'єр пояснив журналістам, що координує особисті переговори із Зеленським.

Що сказав глава уряду Японії на саміті НАТО

"Японія хотіла б надати свою підтримку в межах конституції та законів і правил, а також просунути консультації з Україною", - сказав Кісіда в Литві.

Що планувалось обговорити на зустрічі

Kyodo раніше повідомляло, що Японія мала намір надати Києву поради і знання для відновлення зруйнованих регіонів на основі досвіду, отриманого під час сильного землетрусу 2011 року.

Допомога Японії для України

Сьогодні стало відомо, що Японія поставить Україні нелетальне спорядження. Маються на увазі системи виявлення БПЛА.

Також сьогодні країни "Великої сімки" погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку України. Членом G7 також є і Японія.

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