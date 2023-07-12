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Японія надасть Україні системи виявлення безпілотників

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Україна, Середа 12 липня 2023 14:18
Японія надасть Україні системи виявлення безпілотників Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Японія поставить Україні нелетальне спорядження. Маються на увазі системи виявлення БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, передає 47news.

Він заявив, що використає 30 мільйонів доларів, виділених із фондів НАТО, на надання Україні нелетального обладнання, наприклад систем виявлення безпілотних літальних апаратів.

"Партнери, які поділяють фундаментальні цінності та стратегічні інтереси, повинні й надалі зміцнювати свої зв'язки", - сказав Кісіда.

Допомога Японії для України

Нещодавно уряд Японії профінансував для українських рятувальників 14 спеціалізованих автомобілів класу Toyota Hilux Double Cabin, засоби бронезахисту та рації. До цього стало відомо, що Японія відправить в Україну велику партію енергетичного обладнання - близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання.

Крім того, Україна від Японії протягом 2023 року отримає 3,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема, соціальні та гуманітарні витрати. Також раніше повідомлялося, що уряд Японії надасть Україні близько 170 млн доларів, які витратять на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки.

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