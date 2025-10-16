Не вистачає стажу для пенсії? ПФУ пояснює, як самостійно сплачувати внески

Як це працює

Щоб набути необхідний страховий стаж, потрібно укласти договір про добровільну участь із Пенсійним фондом. Це дозволяє самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), навіть якщо людина тимчасово не працює або перебуває за кордоном.

Учасниками можуть стати всі громадяни від 16 років, інформація про яких є в реєстрі застрахованих осіб, і яким ще не призначено пенсію. Також дозволено сплачувати внески на користь інших людей - наприклад, родичів.

Скільки і коли потрібно платити

Розмір і періодичність внесків визначає сама особа. Головне, щоб за місяць було сплачено не менше мінімального страхового внеску, який із 2024 року становить 1760 гривень (22% від мінімальної зарплати 8000 гривень).

Кожні 100 гривень добровільного внеску підвищують місячний заробіток для розрахунку пенсії майже на 455 гривень. Якщо сплачено 2000 гривень, цей місяць зарахується до стажу, а зарплата для обчислення пенсії становитиме 9090 гривень.

З 1 січня 2025 року максимальний страховий внесок - 35 200 гривень (20 мінімальних зарплат × 22%).

Як "докупити" стаж за минулі роки

Якщо стажу не вистачає за минулі періоди, його можна "докупити" за час із 2004 року, коли людина не працювала чи не була ФОПом. Для цього треба звернутися до податкової служби й укласти договір добровільної участі.

Є два варіанти:

одноразова сплата - внести всю суму одразу за потрібний період (мінімальний внесок × коефіцієнт 2);

довгостроковий договір - сплачувати поступово щомісяця не менше мінімального внеску.

Укласти договір можна на термін від одного року.