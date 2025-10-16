Не вистачає стажу для пенсії? ПФУ пояснює, як самостійно сплачувати внески

В Україні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для призначення пенсії, можуть самостійно сплачувати внески до Пенсійного фонду.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.
Щоб набути необхідний страховий стаж, потрібно укласти договір про добровільну участь із Пенсійним фондом. Це дозволяє самостійно сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), навіть якщо людина тимчасово не працює або перебуває за кордоном.
Учасниками можуть стати всі громадяни від 16 років, інформація про яких є в реєстрі застрахованих осіб, і яким ще не призначено пенсію. Також дозволено сплачувати внески на користь інших людей - наприклад, родичів.
Розмір і періодичність внесків визначає сама особа. Головне, щоб за місяць було сплачено не менше мінімального страхового внеску, який із 2024 року становить 1760 гривень (22% від мінімальної зарплати 8000 гривень).
Кожні 100 гривень добровільного внеску підвищують місячний заробіток для розрахунку пенсії майже на 455 гривень. Якщо сплачено 2000 гривень, цей місяць зарахується до стажу, а зарплата для обчислення пенсії становитиме 9090 гривень.
З 1 січня 2025 року максимальний страховий внесок - 35 200 гривень (20 мінімальних зарплат × 22%).
Якщо стажу не вистачає за минулі періоди, його можна "докупити" за час із 2004 року, коли людина не працювала чи не була ФОПом. Для цього треба звернутися до податкової служби й укласти договір добровільної участі.
Є два варіанти:
Укласти договір можна на термін від одного року.
Раніше РБК-Україна писало, що у жовтні середня пенсія в Україні становила 6 436,79 гривень. З початку 2025 року вона зросла на 11,2%, однак через інфляцію реальний розмір виплат зменшився приблизно на 2%.
Також ми розповідали, як у 2025 році обчислюють пенсії. Формула залишається незмінною, але оновлюються показники. У прикладі ПФУ чоловік зі стажем 35 років і коефіцієнтом заробітку 2,859 отримає понад 15 тисяч гривень пенсії.