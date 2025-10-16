Не хватает стажа для пенсии? ПФУ объясняет, как самостоятельно платить взносы

Как это работает

Чтобы приобрести необходимый страховой стаж, нужно заключить договор о добровольном участии с Пенсионным фондом. Это позволяет самостоятельно платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже если человек временно не работает или находится за границей.

Участниками могут стать все граждане от 16 лет, информация о которых есть в реестре застрахованных лиц, и которым еще не назначена пенсия. Также разрешено платить взносы в пользу других людей - например, родственников.

Сколько и когда нужно платить

Размер и периодичность взносов определяет само лицо. Главное, чтобы за месяц было уплачено не менее минимального страхового взноса, который с 2024 года составляет 1760 гривен (22% от минимальной зарплаты 8000 гривен).

Каждые 100 гривен добровольного взноса повышают месячный заработок для расчета пенсии почти на 455 гривен. Если уплачено 2000 гривен, этот месяц зачтется в стаж, а зарплата для исчисления пенсии составит 9090 гривен.

С 1 января 2025 года максимальный страховой взнос - 35 200 гривен (20 минимальных зарплат × 22%).

Как "докупить" стаж за прошлые годы

Если стажа не хватает за прошлые периоды, его можно "докупить" за время с 2004 года, когда человек не работал или не был ФЛП. Для этого надо обратиться в налоговую службу и заключить договор добровольного участия.

Есть два варианта:

единовременная уплата - внести всю сумму сразу за нужный период (минимальный взнос × коэффициент 2);

долгосрочный договор - платить постепенно ежемесячно не меньше минимального взноса.

Заключить договор можно на срок от одного года.