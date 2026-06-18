Не вистачає стажу для пенсії? У ПФУ назвали суму, за яку його можна докупити

Якщо до пенсійного віку не вистачає, то в Україні є легальний спосіб його докупити, і зробити це можна навіть онлайн.
Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.
У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 34 роки страхового стажу.
Якщо стажу не вистачає, є два варіанти. По-перше, можна почекати - і вийти на пенсію пізніше: у 63 роки вимога знижується до 24 років стажу, у 65 - до 15 років, незалежно від року досягнення цього віку.
По-друге, стаж можна добрати самостійно - через механізм добровільного страхування.
У 2026 році мінімальна сума добровільного внеску, за якою зараховується один повний місяць стажу, становить 1 902,34 гривні. Це 22% від мінімальної заробітної плати.
Законом передбачено два механізми, як набрати стаж:
У 2026 році докупити 1 місяць стажу за минулі роки коштує 3804,68 грн.
Як повідомляло РБК-Україна, пенсійний стаж за роботу за кордоном зараховують не всім . Усе залежить від того, чи підписала Україна угоду з конкретною державою. Офіційне працевлаштування є обов'язковою умовою для зарахування таких періодів.
Також ми писали, як ПФУ зараховує стаж ветеранам війни. Рік служби в зоні бойових дій прирівнюється до трьох років звичайного стажу.