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Не вистачає стажу для пенсії? У ПФУ назвали суму, за яку його можна докупити

06:30 18.06.2026 Чт
2 хв
Місяців не вистачає, а пенсія вже близько? Є спосіб виправити це
aimg Олена Чупровська
Фото: як докупити пенсійний стаж ( facebook com kogupfu)

Якщо до пенсійного віку не вистачає, то в Україні є легальний спосіб його докупити, і зробити це можна навіть онлайн.

Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

Скільки стажу треба для пенсії у 60 років

У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 34 роки страхового стажу.

Якщо стажу не вистачає, є два варіанти. По-перше, можна почекати - і вийти на пенсію пізніше: у 63 роки вимога знижується до 24 років стажу, у 65 - до 15 років, незалежно від року досягнення цього віку.

По-друге, стаж можна добрати самостійно - через механізм добровільного страхування.

Читайте також: Пенсії немає, а гроші є: скільки заплатять без жодного дня стажу

Скільки коштує докупити один місяць стажу

У 2026 році мінімальна сума добровільного внеску, за якою зараховується один повний місяць стажу, становить 1 902,34 гривні. Це 22% від мінімальної заробітної плати.

Два способи добровільного страхування

Законом передбачено два механізми, як набрати стаж:

  • Спрощений - через Пенсійний фонд України. Онлайн-договір укладається через особистий кабінет на порталі ПФУ. Дає можливість набрати стаж у поточному періоді.
  • Через Державну податкову службу. Цей варіант дозволяє докупити стаж не лише зараз, а й за минулі роки. Договір укладається з ДПС.

У 2026 році докупити 1 місяць стажу за минулі роки коштує 3804,68 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, пенсійний стаж за роботу за кордоном зараховують не всім . Усе залежить від того, чи підписала Україна угоду з конкретною державою. Офіційне працевлаштування є обов'язковою умовою для зарахування таких періодів.

Також ми писали, як ПФУ зараховує стаж ветеранам війни. Рік служби в зоні бойових дій прирівнюється до трьох років звичайного стажу.

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