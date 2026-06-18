Не вистачає стажу для пенсії? У ПФУ назвали суму, за яку його можна докупити

Скільки стажу треба для пенсії у 60 років

У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 34 роки страхового стажу.

Якщо стажу не вистачає, є два варіанти. По-перше, можна почекати - і вийти на пенсію пізніше: у 63 роки вимога знижується до 24 років стажу, у 65 - до 15 років, незалежно від року досягнення цього віку.

По-друге, стаж можна добрати самостійно - через механізм добровільного страхування.

Скільки коштує докупити один місяць стажу

У 2026 році мінімальна сума добровільного внеску, за якою зараховується один повний місяць стажу, становить 1 902,34 гривні. Це 22% від мінімальної заробітної плати.

Два способи добровільного страхування

Законом передбачено два механізми, як набрати стаж:

Спрощений - через Пенсійний фонд України. Онлайн-договір укладається через особистий кабінет на порталі ПФУ. Дає можливість набрати стаж у поточному періоді.

Онлайн-договір укладається через особистий кабінет на порталі ПФУ. Дає можливість набрати стаж у поточному періоді. Через Державну податкову службу. Цей варіант дозволяє докупити стаж не лише зараз, а й за минулі роки. Договір укладається з ДПС.

У 2026 році докупити 1 місяць стажу за минулі роки коштує 3804,68 грн.